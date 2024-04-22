Üye Girişi
Haberler

STGM, Erzurum'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Çocukları Bir Araya Getirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), "Gelecek Kuşaklar" adını verdiği etkinlik serisinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çocukları Erzurum'da bir araya getirdi. Programda bilinçli medya kullanımı, çevre bilinci, kadın hakları ve tarımsal üretim konusunda ortak akıl toplantıları ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), "Gelecek Kuşaklar" adını verdiği etkinlik serisinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çocukları Erzurum'da bir araya getirdi.

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesinde gerçekleşen programa Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Derneği Başkanı Çiğdem Ilıcalı, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi Başkan Yardımcısı Ayşe Kavaz, Sivil Toplum Destekleme Derneği temsilcileri ve çocuklar katıldı.

Programda bilinçli medya kullanımı, çevre bilinci, kadın hakları ve tarımsal üretim konusunda İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi öğrencileriyle birlikte ortak akıl toplantıları ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Politika Geliştirme Koordinatörü Necmettin Yemiş, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yemiş şunları söyledi, "Çocukların farklı konulardaki gelecek perspektiflerini anlamak, onlardan öğrenme süreçlerine dair bilgi edinmek, bu konularda çalışan STÖ'lerin çocukların bakış açılarını ve söylemlerini daha etkin olarak nasıl dikkate alabileceklerini fark etmelerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Gelecek Kuşaklar Buluşmaları, çocuk çalışmaları konusunda uzman bir kolaylaştırıcının rehberliğinde farklı illerde ve farklı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Çocuklara yöneltilen sorular aracılığıyla onların gelecek hayallerinin, dil kullanımlarının, değerlerinin ve anlam dünyalarının keşfetmenin amaçlandığı buluşmalarda belirlenen bir sorun için taraflardan çözüm önerileri alınıyor. Bu öneriler ışığında gruplar arasındaki tartışma yöntemleri, sorun algılama süreçleri ve çözüm üretme biçimleri üzerinde duruluyor. Bu etkinliklerde, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcileri ile çocuklar arasında diyalog kurulması sağlanırken STK temsilcilerinin çocukların öğrenme süreçlerine dair bilgi edinmelerine ve ihtiyaçlarını anlamalarına katkı sunuluyor. Ayrıca bu buluşmalar, çocuklar için tasarlanacak çalışmaların çocuklarla birlikte tasarlanmasını da deneyimlemeye fırsat oluşturuyor. Bu sayede STK'lardan çocukların katılımını gözeterek daha etkili ve sürdürülebilir çalışmalar yürütmeleri bekleniyor"

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Uzmanı Mehtap Taşkın da proje konusunda katılımcıları bilgilendirerek, etkinliğinin koordinasyonunu gerçekleştirdi.

Program sonunda Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Politika Geliştirme Koordinatörü Yemiş, STK Temsilcileri ve çocuklara teşekkür belgesi verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Çocuk Sivil Toplum Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelik bulantılarına hangi yiyecekler iyi gelir? Yağmur Taktaş öldü mü? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş neden öldü? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait? 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir? 23 Nisan Bayramı İçin En Güzel Mesajlar! Resimli, Yazılı ve Kısa 23 Nisan Mesajları Neler? BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? 23 NİSAN Bayram mesajları! 23 Nisan Bayram mesajları neler? Sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesajlar! ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title