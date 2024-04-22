Erzurum'da 0-17 yaş aralığındaki çocuk sayısı 215 bin 93 oldu

2023 verilerine göre; Erzurum'da 0-17 yaş arılığı olarak ifade edilen çocuk sayısı 215 bin 93 oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken bunun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2023 yılında %26,0 oldu.

İllere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin %69,0 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu ilin %29,1 ile Tunceli ve Sinop olduğu görüldü. 749 993 bin nüfuslu Erzurum'da 215 bin 93 çocuk tespit edildi. Bunlardan; 52 bin 839'ü 0-4 yaş grubunda, 63 bin 569'ü 5-9 yaş grubu, 61 bin 482'si 10-14 yaş grubu ve 37 bin 203'ü 15-17 yaş grubunda bulunuyor. Erzurum'da nüfusunun %28,7'si çocuk olarak ortaya çıktı.

2023 rakamlarına göre; Erzurum'da 0-17 yaş grubunda çocuk bulunmayan hanehalkı oranı %51,2 oldu. 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı ise % 48,8şeklinde tespit edildi. - ERZURUM