Erzurum'da Akıl ve Zeka Oyunları İl Birinciliği Finali Düzenlendi

Erzurum'da Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca, 6. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Erzurum İl Birinciliği finali düzenlendi.

Palandöken ilçesinin Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya 19 ilçeden 169 öğrenci ve 63 hakem katıldı.

Dereceye giren öğrenciler, bölge yarışmasında şehri temsil edecek.

Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, 6'ncısı düzenlenen akıl ve zeka oyunlarında yarışan öğrencilere başarı diledi.

Turnuvanın bir başlangıç olduğunu ifade eden Özdemir, "Burada yarışan 8-9 ve 10 yaşında evlatlarımız var, onlar birer bilim adamı olacaktır. Onlar yetenekleriyle birer mimar ve mühendis olacaklar, geleceğimizi ve medeniyetimizi inşa edecekler. Evlatlarımızı yetiştiren başta anne, baba ve öğretmenler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise yarışmanın kaybedeninin olmayacağını söyledi.

Öğrencilere başarılar dileyen Yıldız, "Buraya gelen hem sınıflarında hem de okullarında birinci olarak geldi. Burada başarılı olacak öğrenciler Rize'de düzenlenecek bölge yarışmasında Erzurum'u en iyi şekilde temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir yarışmanın startını yaptı.

Yarışmaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.