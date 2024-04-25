Üye Girişi
Haberler

Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Sporları İl Birinciliği Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Sporları İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. Minikler, küçükler, yıldızlar, A Gençler ve B Gençler kategorilerinde yüzlerce öğrenci şampiyonluk için yarıştı. Başarılı olan öğrenciler Türkiye Finallerinde Erzurum'u temsil edecek.

Geleneksel Türk Okçuluğu, Okul Sporları İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Geleneksel Türk Okçuluğu, 2023-2024 sezonu Okul Sporları İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Geleneksel Türk Okçuluğu İl Temsilcisi Rıdvan Gülüm ile Antrenör Erkan Emeç nezaretinde başlayan minikler, küçükler, yıldızlar, A Gençler ve B Gençler kategorisinde 100 dolayında öğrenci şampiyonluk için yarıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Kampüsünde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sahalarında yapılan Geleneksel Türk Okçuluğu il birinciliğinde başarılı olan öğrenciler Türkiye Finallerinde Erzurum'u temsil edecek.

Çakmur başarılar diledi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sporculara başarı dileklerini iletirken, "Bakanlığımız 2023-2024 Okul Sporları kapsamında yer alan Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarını başlattık. Sporun ruhu ve rekabet heyecanını il birinciliğinde yaşanacak. Katılımcı öğrencilerimiz Geleneksel Türk okçuluğunda yeteneklerini sergileyecekler. İl Temsilcimiz ve tecrübeli hakemlerimiz nezaretinde yapılan turnuva küçük, minik, yıldız ve genç öğrencilerimizi bu spora teşvik edecek. Katılan tüm öğrenci, antrenör ve hakemlerimize başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Erzurum Spor Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilan Polat ve Banu Parlak davası ne oldu? Dilan Polat ile Banu Parlak duruşmasında karar belli oldu mu? Öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan öğretmen kim? Olay ne, nerede oldu? Dilan Polat çıkıyor mu? Dilan Polat, Banu Parlak duruşmasında ağladı mı? Nilda Polat'a dokunmak istedi, eşinin elini tuttu... 22 Nisan hangi burç? 22 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 22 Nisan tarihi hangi burç olur? 25 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Ahmet Can kimdir? Ahmet Can Altıntaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Can puan aldı? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü? Çorlu tren kazası ne zaman, kaç yılında oldu? Ehliyet alımında yeni bir karar! Kimler ehliyet alamayacak? Ehliyet alabilmenin şartları neler? 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba günü tam gün mü, yarım gün mü tatil olacak 2024? ADET GECİKMESİ NEDEN OLUR? Adet gecikmesinin en yaygın sebebi ne? Çorlu tren kazası duruşması ne zaman? Çorlu tren kazası davası ne oldu? 25 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Bilge Can kimdir? Bilge Can kaç yaşında, nereli? Bilge kaç puan aldı? Demet Akalın ve kiracı olayı ne? DEMET AKALIN kiracısı ile kriz mi yaşadı? Demet Akalın, evini ne kadara kiraladı, olay ne? Sevda Türküsev kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? Sevda Türküsev biyografisi! Kilis Belediyesi hangi parti? Kilis Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? FAİZ ARTTI MI? Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title