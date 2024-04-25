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Vali Çiftçi esnafın derdini dinledi

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesindeki sanayi sitesindeki dükkanlarda incelemelerde bulunarak esnafın çay ikramını geri çevirmedi ve esnaf ile sohbet etti. Vali Çiftçi, esnaftan gelen talepleri ilgili makamlara ileterek çözüm bulunması için talimat verdi.

Vali Çiftçi esnafın derdini dinledi

ERZURUM - Oltu ilçesinde sanayi sitesindeki dükkanlarda incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, esnafın çay ikramını geri çevirmedi ve esnaf ile sohbet etti.

Sanayi sitesindeki dükkanlarda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, esnafın çay ikramını geri çevirmeyerek esnaf ile sohbet etti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, esnaftan gelen taleplerden uygun olanların sonuca ulaştırılması hususunda ilgili makamlara gerekli talimatlarda bulundu.

Oltu Doğutaş Sanayi Sitesi Başkanı Ahmet Macit, "Sanayi esnafının sorunları ile yakından ilgilenen Vali Çiftçi'ye teşekkür ederiz. Kendisine arz ettiğimiz konuların takipçisi olacağını ifade etti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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