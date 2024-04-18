Erzurum'da üniversite kampüsünde çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı, zanlı tutuklandı

Erzurum'da üniversite kampüsünde çıkan kavgada 1'i ağır 2 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Atatürk Üniversitesi kampüs girişinde iki grup üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada M.S.B. (22) ile A.B'yi (22) bıçaklama yaraladıktan sonra gözaltına alınan Y.E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Zanlı Y.E.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Atatürk Üniversitesi kampüs girişinde dün akşam iki grup üniversite öğrencisi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. A.B. ile ağır yaralanan M.S.B. kampüs içerisinde uygulama yapan trafik polislerinin yanına giderek yardım istemiş ve ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Şüpheli Y.E.B. ise polis ekiplerince otomobilde yakalanmıştı.