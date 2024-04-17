Erzurum'da İller Arası Gençlik Merkezleri Spor Ligi Başladı

Erzurum'da 12 ilin katılımı ile Gençlik Merkezi sporcuları masa tenisi, basketbol ve futbol dallarında mücadele edecek.

İller arası Gençlik Merkezleri arası Spor Ligi açılış seremonisi Yakutiye Spor Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, katılan takımlara başarılar diledi.

12 ilin katılımı ile gerçekleşecek olan Gençlik Merkezleri Futbol (Kazım Karabekir Stadı yanındaki sentetik saha), masa tenisi (Yakutiye Spor Salonu) ve 33 basketbol müsabakaları (Olimpiyat Millet Bahçesi Spor Salonu-Eski Fuar Alanı) 17-21 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. - ERZURUM