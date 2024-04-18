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Erzurum'da Sağanak Yağışlar Bekleniyor

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Erzurum'da bahar yavaş yavaş yüzünü gösterirken, meteoroloji sağanak yağmurların geleceğini açıkladı. Erzurum'da 5 Günlük hava tahmin raporuna bakıldığında çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Erzurum'da bahar yavaş yavaş yüzünü gösterirken, meteoroloji sağanak yağmurların geleceğini açıkladı.

Erzurum'da 5 Günlük hava tahmin raporuna bakıldığında çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın az bulutlu, zamanla parçalı, çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Bölgede hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bölge için çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı yaparken, "Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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