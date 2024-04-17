Türkiye Curling 2. Lig Yükselme Final Maçları Erzurum'da Başladı
Türkiye Curling 2. Lig Yükselme Final maçları Erzurum'da başladı.
Türkiye Curling Federasyonu 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye Curling 2. Lig Yükselme Final Müsabakaları 15 - 18 Nisan 2024 tarihleri arasında 7 il, 15 Kulüp, 16 Takım, 7 Hakem, 16 Antrenör ve yaklaşık 80 sporcunun katılımıyla Erzurum Yakutiye Curling Salonu'nda başladı.
Yükselme Finalleri sonrası derece yapan takımlar 19-25 Nisan 2024 tarihleri arasında Erzurum Curling Salonunda yapılacak olan Türkiye Curling 2. Lig Müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklardır. - ERZURUM