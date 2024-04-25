112 çalışanı nöbet bitişinde vefat etti

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde nöbetini teslim eden 112 çalışanı Nuri Taşçı, aninden rahatsızlandı. İlk müdahaleyi arkadaşları yaptı ama Nuri Taşçı tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Aynı zamanda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın eniştesi olan ve Oltu 112 servisinden çalışan Nuri Taşci, nöbet çıkışında aniden rahatsızlandı. Nuri Taşçı'ya ilk müdahalesi ekip arkadaşları tarafından yapıldı. Ardından Erzurum'a sevk edilen Nuri Taşçı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 112 çalışanı kılınan cenaze namazının ardından büyük bir kalabalık eşliğinde Oltu Cankurtaran Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 112 çalışanları, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Oltu Aslanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Vali Çiftçi, Çanakkale Valisi Sayın Aktaş'a ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Çevresinde sevilen bir isim olan Nuri Taşçı'nın vefat arkadaşları ve ailesi başta olmak üzere Oltu halkını derinden üzdü.