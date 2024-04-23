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Aras Nehri Baharın Gelmesiyle Coştu

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Bingöl dağı ve Palandöken Dağı eteklerinde başlayan Ermenistan'a kadar uzanan Aras nehri baharın gelmesi ile coştu. Erzurum'un Tekman ilçesinde geçiş yapan Aras nehri yer yer 5 metre yüksekliğinde derinliğe oluştururken nehrin geniş alanlarında daha kar sularının erimesiyle birlikte tehlike oluşturuyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, Hem sulama ve hem de enerji için yapılması planlanan Söylemez Barajı ile ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlanacağı belirtiyorlar.

Bingöl dağı ve Palandöken Dağı eteklerinde başlayan Ermenistan'a kadar uzanan Aras nehri baharın gelmesi ile coştu.

Erzurum'un Tekman ilçesinde geçiş yapan Aras nehri yer yer 5 metre yüksekliğinde derinliğe oluştururken nehrin geniş alanlarında daha kar sularının erimesiyle birlikte tehlike oluşturuyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Hem sulama ve hem de enerji için yapılması planlanan Söylemez Barajı ile ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlanacağı belirtiyorlar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Palandöken Dağı Aras Nehri Ermenistan Erzurum Ekonomi Tekman Bingöl Çevre Doğa 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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