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Erzurum'da parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı

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Palandöken ilçesindeki bir parkta öğrenciler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki C.Y omzundan bıçakla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı.

Palandöken ilçesindeki bir parkta öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakla omzundan yaralanan C.Y (16), yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Şehir Hastanesi Erzurum Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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