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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Erzurum'da jandarmanın yaptığı operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan baskınlarda 7 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

ERZURUM - Erzurum'da jandarmanın yaptığı operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan baskınlarda 7 şüpheli yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Erzurum merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti (TCK Md.188) suçunu örgütlü olarak işleyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. Yapılan operasyon sonucu; 114 gr. metamfetamin, 70 gr. bonzai, 12 gr. esrar, 8 adet uyuşturucu nadde kullanma aparatı, 1 ad. 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 7 adet cep telefonu ve 1 adet 120 gb ssd kart ele geçirildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uyuşturucu ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Erzurum Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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