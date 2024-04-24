Erzurum'da aranan iki şahıs jandarma tarafından yakalandı

Erzurum'da adam öldürme suçundan aranan iki şahıs jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak icra edilen JASAT Mercek-6 operasyonu kapsamında; Kasten Öldürme suçundan aranan E.K. ve N.K. isimli şahıslar adreslerinde yapılan arama neticesinde yakalandı. Yapılan arama sonucunda ayrıca ruhsatsız 3 adet av tüfeği, 1 adet şarjör ve 29 adet 12 cal. dolu kartuş ele geçirildi. Şahıslar yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM