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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası İş Dünyasının Gündemini Toplantıda Taşıdı

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın iş dünyasının gündemini, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen, Erzurum İl Koordinasyon Kurulu ve İl Ekonomi Toplantısı'na taşıdı.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Mustafa Çiftçi'nin açış konuşmasıyla başlayan 2024 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, İldeki yatırımcı kurumların yöneticileri çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Toplantıda iş dünyası adına konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın da, şehrin ve iş dünyasının meseleleri hakkı görüşlerini dile getirdi.

Özakalın, OSB arazilerinin genişletilmesinin önemini vurguladı

ETSO'nun, şehrin ekonomisi, ticareti ve sanayileşmesi anlamında yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Özakalın, sahada yaşanan sorunların çözümüne yönelik düşüncelerini paylaştı. Konuşmasında, yatırımcıların 1. ve 2. OSB'deki arsa taleplerinin karşılanması için OSB arazilerinin genişletilmesine yönelik girişimlerden de söz eden Başkan Özakalın, 1. OSB'de DSİ tarafından 1 milyon 300 Bin metrekare alanda yürütülen toplulaştırma çalışmaları ile 2. OSB 3. Etap alanın genişletilmesiyle ilgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının önemini vurguladı.

Özakalın, Erzurum'un kuzeyindeki Dallıkavak ve Kırık, güneyindeki Çirişli tünellerinin, gerekli ödenekler sağlanıp hızlı bir şeklide tamamlanması gerektiğini belirterek, bu projelerin kentin ve bölgenin ekonomisine, ticaretine doğrudan etki edeceğini söyledi.

Konuşmasında, Erzurum'da turizm sektörünün önemli başlıklarından olan, "2025 EIT Turizm Başkenti Erzurum" ve "Kültür Yolu Projesi" gibi konulara da değinen Başkan Özakalın, şehrin ve bölgenin ekonomisini ilgilendiren her çabaya ETSO olarak katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, Vali Mustafa Çiftçi başta olmak üzere İl Koordinasyon Kurulu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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