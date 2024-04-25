Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu'daki Sanayi Sitesinde Esnafı Ziyaret Etti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu'da bulunan sanayi sitesindeki dükkanlarda incelemelerde bulundu. Esnafın çay ikramını geri çevirmeyen Vali Çiftçi, esnaf ile sohbet etti ve gelen talepleri ilgili makamlara iletmek için talimat verdi.
Oltu'da bulunan sanayi sitesindeki dükkanlarda incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, esnafın çay ikramını geri çevirmedi ve onlarla sohbet etti.
Sanayi sitesindeki dükkanlarda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, esnafın çay ikramını geri çevirmeyerek esnaf ile sohbet etti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, esnaftan gelen taleplerden uygun olanların sonuca ulaştırılması hususunda ilgili makamlara gerekli talimatlarda bulundu.
Oltu Doğutaş Sanayi Sitesi Başkanı Ahmet Macit, "Sanayi esnafının sorunları ile yakından ilgilenen Vali Çiftçi'ye teşekkür ederiz. Kendisine arz ettiğimiz konuların takipçisi olacağını ifade etti" dedi. - ERZURUM