Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu'daki Sanayi Sitesinde Esnafı Ziyaret Etti

Oltu'da bulunan sanayi sitesindeki dükkanlarda incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, esnafın çay ikramını geri çevirmedi ve onlarla sohbet etti.

Sanayi sitesindeki dükkanlarda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, esnafın çay ikramını geri çevirmeyerek esnaf ile sohbet etti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, esnaftan gelen taleplerden uygun olanların sonuca ulaştırılması hususunda ilgili makamlara gerekli talimatlarda bulundu.

Oltu Doğutaş Sanayi Sitesi Başkanı Ahmet Macit, "Sanayi esnafının sorunları ile yakından ilgilenen Vali Çiftçi'ye teşekkür ederiz. Kendisine arz ettiğimiz konuların takipçisi olacağını ifade etti" dedi. - ERZURUM