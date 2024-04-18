Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Başkanı İsvandiye Altun 25 Yıl Sonra Görevinden Ayrıldı

Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Başkanı İsvandiye Altun, servisçilik sektöründe 25 yılını tamamladı.

Öğrenci servisçiliği herkesten bağımsız olarak yapılabilecek bir meslek olmadığını ifade eden Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Başkanı İsvandiye Altun, 19 Haziran 2024 tarihinde derneğin 10. Olağan genel kurulunda tekrar aday olmayacağını köşeye çekilerek sade bir hayatı yaşamayı karar verdiğini söyledi.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti; "Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Servisçilik sektöründe 18 yılını Başkan olarak geçirdiğim toplamda 25 yılımı tamamlamış bulunuyorum. 1999 yılında dernek statüsünde faaliyet gösteren derneğimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen ve bu yolculukta bizimle beraber yol arkadaşlığı yapmış bütün dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal etmiş olanlara ise Allah'tan rahmet diliyorum. Başka bir yerde çalışmadan hayatının 25 yılını bu camiaya adamış bir yöneticinin benim kuşağımda bulunduğunu sanmıyorum, bunu bir gurur vesilesi olarak ömrüm boyunca kalbimde taşıyacağım. Son aylarda yaptığımız çalışmalarda arkadaşlarımın beni zaman zaman "yorgun bir savaşçı" gibi değerlendirdiklerini hissettim ve 25 yıl önce yarınlara yönelik heyecanlı duygularımı bu defa onların gözlerinde okudum. Böylece artık benim de köşeme çekilme zamanımın geldiğini anladım. Değerli meslektaşlarım, Bu duygularla 19 Haziran 2024 tarihinde derneğimizin 10. Olağan genel kurulunda tekrar aday olmayarak köşemde sade bir hayatı yaşamayı karar vermiş bulunuyorum. Bugüne kadar bütün çalışmalarımızda meslektaşlarımın mesleki haysiyetlerini korumaları ve onların yaptıkları işleri daha mutlu ve verimli yapmaları için var gücümle çalıştım. Mesleğimizi icra ederken birçok iş kolu ile sıkı ve koparılmaz ilişkilerimiz oldu. Dolayısıyla servisçilik herkesten bağımsız olarak yapılabilecek bir meslek değildir. Şartlar zor, emek yoğun ve kesintisiz bir süreci gerektirmektedir. Bu nedenle servis zincirinde bulunan bütün paydaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda mutlaka kırgınlığımız da olmuştur. Bazen yanlış anlaşılmış bazen de yanlış anlaşılmışızdır. İsteyerek ve kasten kimseye yanlış yapmadım. Bu duygularda olan arkadaşlarım varsa öncelikle haklarını helal etmelerini istiyorum. Benim de varsa hakkımı hepinize helal ediyorum. Bu kararımı bugün burada sizlerle paylaşarak hem heyecanımı yatıştırmak hem de bu karara sizleri şahit yapmak istedim. Bana her zaman gösterdiğiniz sevgi ve yakınlık için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bugünden sonra da birlik beraberliğimizi daha da güçlendirerek çalışmalarınızda başarı ve mutluluk diliyorum. Bundan sonra camiamıza hizmet edecek yöneticilerimize de görevlerinde başarılar diliyorum. Hepinizi sevgilerimle kucaklayarak sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." - ERZURUM