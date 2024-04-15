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Erzurum'da Mart Ayında 100 Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazası

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Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde Mart ayında 100 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılının ilk 3 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2024 yılı Mart ayı döneminde 100 ölümlü-yaralamalı kaza, 194 maddi hasarlı ve bu kazalarda 1 kişi öldü, 169 yaralı kayıtlara geçti. 2024 yılı 3 aylık dönemde ise 274 ölümlü-yaralamalı kaza, 602 maddi hasarlı ve bu kazalarda 2 kişi öldü, 469 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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