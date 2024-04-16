Erzurum'da gençler maket kursuna yoğun ilgi gösteriyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde ESMEK ve TÜYEG bünyesinde açılan maket kursuna gençler yoğun ilgi gösteriyor. Maketler tamamen doğal ve atık malzemelerden yapılıyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki ESMEK (Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) ve TÜYEG (Tortum, Uzundere Yerel Eylem Grubu) tarafından düzenlenen maket kursu, bölgede büyük bir ilgiyle karşılanıyor. 27 kursiyerin katılımıyla gerçekleşen kurs, maket sanatına merak duyanların becerilerini geliştirmesi için önemli imkan ve fırsat sunuyor. Eğitmen Lokman Kalaycı, kursiyerlere maket sanatının inceliklerini aktararak, doğal malzemelerle yapılan maketlerin nasıl üretileceğini öğretiyor. Kursiyerler arasında yer alan Diş Hekimi Mehmet Buğra Kırkkeseli ve Akademisyen Özlem Kırkkeseli, kısa sürede öğrendikleri tekniklerle kendi maketlerini yapmaya başladı. Kurs süresince, katılımcılar serbest bırakılarak çeşitli konseptlerde maketler oluşturuluyor ve kursiyerler birbirlerinden ilham alıyor.

"Bölgeye yeni soluk getirdi"

Doğal malzemelerle yapılan maketler, özellikle bölgenin doğal güzelliklerini yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor. Ahşap, taş ve çeşitli bitkisel materyallerin kullanıldığı maketler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve sanatın doğayla uyumunu gözler önüne seriyor. Eğitmen Lokman Kalaycı, ESMEK'in düzenlediği bu tür etkinliklerin, yerel sanatın ve el becerilerinin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, toplumda sanatın önemini bir kez daha pekiştirdiğini ifade ederek, "Maket kursu, katılımcılara sadece yeni bir beceri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sanatın insanları bir araya getirici gücünü de gösteriyor. Katılımcılar, kurs sonunda elde ettikleri maketlerle gurur duyarken, gelecek etkinliklerin heyecanını şimdiden bekliyorlar. Maket sanatının bu ilgi çekici dünyası, Uzundere ilçesinde ve çevresinde sanatseverler için yeni bir soluk getirdi" diye konuştu. - ERZURUM