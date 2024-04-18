Erzurum'da 6. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Birinciliği Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca, 6. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Erzurum İl Birinciliği start aldı.

Erzurum'un 19 ilçesinden 169 öğrenci ve 63 hakemin katıldığı yarışma Palandöken ilçesi Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi'nde düzenlendi. Yarışma sonucunda başarılı olan öğrenciler, bölge yarışmalarında Erzurum'u temsil edecek.

Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 6'ncısı düzenlenen akıl ve zeka oyunlarına katılan öğrencilere başarı diledi. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir yarışmaları başlattı. 6. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Erzurum İl Birinciliği yarışmalarına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. - ERZURUM