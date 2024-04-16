Erzurum'da 626 yatırım projesi için 98 milyar lira bütçe ayrıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 626 yatırım projesi için toplam 98 milyar 971 milyon 148 bin 240 lira bütçe ayrıldığını bildirdi.

Valilik toplantı salonunda Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilen "Yılın 2. İl Koordinasyon Toplantısı"na kurum amirleri ve müdürler katıldı.

Çiftçi, kurum müdürlerinin çalışmalarını dinleyerek, kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, kentte bu yıl kamu kurum ve kuruluşlarına ait 626 yatırım projesi için toplam 98 milyar 971 milyon 148 bin 240 lira bütçe ayrıldığını söyledi.

Projelerin toplam nakdi gerçekleşme oranının yüzde 36,08 olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"İlimizde yürütülen 626 kamu yatırım projesinin 7'si tamamlanmış, 366'sı devam etmekte, 201'i ihale aşamasına gelmiş, 47'sine henüz başlanmamış, 5'i ise tasfiye edilmiştir. Harcama toplamlarına göre baktığımızda Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün 33, Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğünün 168, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 54, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 8 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 4. Bölge Müdürlüğünün 6 proje ile ön sıralarda yer aldığını görmekteyiz."