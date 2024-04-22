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Erzurum Ticaret Borsası Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

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Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Oral, bayramın önemine vurgu yaparak çocukların sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Hakan Oral, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümünü münasebetiyle yayımladığı mesajında: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ifadesinin ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin bütün dünyaya ilan edilişinin 104. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Milletimizin azim ve kararlılıkla başlattığı var olma mücadelesinin en son adımı bu günde atılmış ve ulusal egemenliğimizin tescillendiği 23 Nisan günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Milletimizin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil' olarak görülen çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir. Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek lider; 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ise çocuklara armağan edilen tek bayram olmuştur. Bu anlamda, milletimizin geleceği olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşaması, yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak hedefi olmalıdır". Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz milletimize hizmette bulunan ve ebediyete intikal eden Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarını rahmet ve minnetle yad ediyor, bu yıl 104. Yıldönümünü kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarına ve bütün insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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