Erzurum'da 112 çalışanı aniden hayatını kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesinde nöbetini teslim eden 112 çalışanı Nuri Taşçı aniden rahatsızlandı. Arkadaşlarının yaptığı ilk müdahaleye rağmen Nuri Taşçı yaşamını yitirdi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın eniştesi ve Oltu 112 Acil Servis çalışanı Nuri Taşçı (53) nöbet çıkışında aniden rahatsızlandı. Nuri Taşçı'ya ilk müdahalesi ekip arkadaşları tarafından yapıldı. Ardından Erzurum'a sevk edilen Taşçı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 112 çalışanı kılınan cenaze namazının ardından büyük bir kalabalık eşliğinde Oltu Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 112 çalışanları, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Oltu Aslanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Vali Çiftçi, Çanakkale Valisi Sayın Aktaş'a ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Çevresinde sevilen bir isim olan Nuri Taşçı'nın vefatı, arkadaşları ve ailesi başta olmak üzere Oltu halkını derinden üzdü. - ERZURUM