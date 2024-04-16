Erzurum'da Futsal Grup Birinciliği Maçları Başladı

Erzurum'da ETÜ'nün ev sahipliğinde 6 üniversiteden 9 takımın katılımı ile futsal grup birinciliği maçları başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 16-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Salon Futbolu Bölgesel Ligi müsabakaları Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde Erzurum'da başladı. 9 kadın ve erkek takımının katılacağı şampiyonada; Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi takımları grup birinciliği için mücadele edecek. - ERZURUM