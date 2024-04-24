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Erzurum'da İlkbahar Sıcakları Yazı Aratmıyor

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Kış mevsiminin çetin geçtiği Erzurum'da, ilkbaharın gelmesiyle birlikte sıcak hava etkisini gösteriyor. Nisan ayında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve vatandaşlar açık havada vakit geçiriyor. Üniversite öğrencileri spor tesislerinde keyifli zaman geçirirken, mesire alanları ve cadde sokaklarda da yoğunluk yaşanıyor.

Kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle soğuk havası türkülere konu olan Erzurum'da ilkbaharda yaşanan sıcak hava, yaz mevsimini aratmıyor.

"Erzurum, 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" deyimiyle soğuk havası ozanların türkülerine de konu olan kentte, nisan ayında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Gündüz hava sıcaklığının 20 dereceyi geçtiği kentte, vatandaşlar aileleri ve çocuklarıyla, tarihi mekanların çevresi ile park, bahçe ve spor alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Atatürk Üniversitesinin çam ağaçlarıyla çevrili kampüsünde çimler üzerinde oturup vakit geçiren öğrenciler, güzel havanın tadını çıkarıyor.

Açık havadaki spor tesisleri doldu taştı

Bazı üniversite öğrencileri ise kampüsteki spor tesislerinde futbol, voleybol, hentbol ve tenis oynayıp keyifli zaman geçiriyor.

Açık havadaki spor tesislerinin dolup taştığı kentte, mesire alanları ile cadde ve sokaklardaki yoğunluk da dikkati çekti.

"Akrabalarım çok soğuk olduğunu belirterek korkutmuşlardı"

Üniversite öğrencisi Zehra Ayyüce Gezay, AA muhabirine, soğuk havaların ardından dışarıya çıkıp keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Kentte kış mevsiminin uzun sürdüğünü ve çetin geçtiğini anımsatan Gezay, "Erzurum'a gelmeden önce arkadaşlarım ve akrabalarım çok soğuk olduğunu belirterek korkutmuşlardı beni ama şu anda hava çok sıcak içimiz ısındı, mutlu olduk" dedi.

Vatandaşlardan 63 yaşındaki İsmail Gülden ise Erzurum'da sıcaklığın kış mevsiminde sıfırın altında 30-40 dereceye kadar düştüğünü hatırlattı.

Havanın bu sene çok sıcak geçtiğini ifade eden Gülden, "Bu sene hakikaten bu havaya hayret ettik. Çok sıcak geçiyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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