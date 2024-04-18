Erzurum'da Türkiye Curling 2. Lig Yükselme Final Müsabakaları Başladı
Türkiye Curling Federasyonu'nun 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye Curling 2. Lig Yükselme Final Müsabakaları, Erzurum Yakutiye Curling Salonu'nda başladı. 7 il, 15 kulüp, 16 takım, 7 hakem, 16 antrenör ve yaklaşık 80 sporcu müsabakalara katılıyor.
Erzurum'da Türkiye Curling 2. Lig Yükselme Final Müsabakaları başladı.
Türkiye Curling Federasyonu 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye Curling 2. Lig Yükselme Final Müsabakaları 15 - 18 Nisan 2024 tarihleri arasında 7 il, 15 Kulüp, 16 Takım, 7 Hakem, 16 Antrenör ve yaklaşık 80 sporcunun katılımıyla Erzurum Yakutiye Curling Salonu'nda başladı.
Yükselme Finalleri sonrası derece yapan takımlar 19-25 Nisan 2024 tarihleri arasında Erzurum Curling Salonunda yapılacak olan Türkiye Curling 2. Lig Müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklardır. - ERZURUM