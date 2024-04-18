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ERZURUM DEPREM SON DAKİKA | Erzurum'da deprem nerede oldu? Erzurum'da deprem kaç şiddetinde deprem oldu?

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Erzurum'da meydana gelen deprem son dakika haberler arasında yer alıyor. Depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında detaylı bilgiler merakla bekleniyor. Erzurum'daki deprem, bölge halkı tarafından hissedildi ve konuyla ilgili araştırmalar hızla devam ediyor.

Erzurum'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Erzurum'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Erzurum'da deprem nerede oldu? Erzurum'da deprem kaç şiddetinde deprem oldu?

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi deprem verilerine göre, Erzurum'da3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

ERZURUM'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Erzurum'da meydana gelen deprem saat 13:29 gerçekleşti. Deprem 3.0 şiddetinde meydana geldi.

ERZURUM DEPREM SON DAKİKA | Erzurum'da deprem nerede oldu? Erzurum'da deprem kaç şiddetinde deprem oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kandilli Rasathanesi Erzurum Deprem Doğal Afetler 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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