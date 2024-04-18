ERZURUM DEPREM SON DAKİKA | Erzurum'da deprem nerede oldu? Erzurum'da deprem kaç şiddetinde deprem oldu?

Erzurum'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Erzurum'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Erzurum'da deprem nerede oldu? Erzurum'da deprem kaç şiddetinde deprem oldu?

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi deprem verilerine göre, Erzurum'da3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

ERZURUM'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Erzurum'da meydana gelen deprem saat 13:29 gerçekleşti. Deprem 3.0 şiddetinde meydana geldi.