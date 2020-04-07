Erzurum'da polis merkezi yanında semt pazarında silahlı kavga
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Erzurum'da polis merkezi yanında semt pazarında silahlı kavga - Haber
Erzurum, kavga, Polis, 3. Sayfa

Erzurum'da polis merkezi yanında semt pazarında silahlı kavga

Erzurum'da polis merkezinin yanında bulunan Salı pazarında silahlı kavga yaşandı.

07.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:00
Erzurum'da polis merkezi yanında semt pazarında silahlı kavga

Erzurum'da polis merkezinin yanında bulunan Salı pazarında silahlı kavga yaşandı.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 12.15 sıralarına Mahallebaşı semtinde bulunan polis merkezinin yanında bulunan pazarda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Polis kavgaya müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Daha sonra minibüs ile bölgeye gelen bir grup silahla rastgele ateş etti. Burada bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan aracı yakalanması için operasyon başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haber
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi Haber
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haber
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haber
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
'Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem' Haber
"Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem"
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, 'Sana koronavirüs bulaştırdım' dedi
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı
Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Haluk Levent Levent Dörter Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Erzurum'da polis merkezi yanında semt pazarında silahlı kavga - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 13:33:08. #1.14#
title