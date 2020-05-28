Erzincanlı çiftçiden dona karşı damacana ve poşetli önlem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincanlı çiftçiden dona karşı damacana ve poşetli önlem

Erzincan'da sebze ve meyve üreticisi bir çiftçi, bağına diktiği fide ve yeni aşı yaptırdığı ceviz sürgünlerini soğuk hava ve dondan korumak için damacana ve poşetlerle önlem aldı.

Erzincanlı çiftçiden dona karşı damacana ve poşetli önlem
28.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:18

Erzincan'da sebze ve meyve üreticisi bir çiftçi, bağına diktiği fide ve yeni aşı yaptırdığı ceviz sürgünlerini soğuk hava ve dondan korumak için damacana ve poşetlerle önlem aldı.

Kent genelinde bu hafta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çiftçiler, dona karşı bahçelerinde çeşitli önlemler almaya başladı.

Üzümlü ilçesinin yüksek kesimi olan Esence Dağları eteğinde sebze ve meyve üreticiliği yapan 64 yaşındaki Halil İbrahim Özdemir, bağına diktiği yaklaşık 300 sebze fidesi ve yeni aşı yaptığı 170 ceviz sürgününün olumsuz hava koşulları ve dondan etkilenmemesi için ilginç bir yönteme başvurdu.

Yaklaşık 250 boş damacana alan Özdemir, damacanaları keserek orta kısmını ceviz fidanlarında bulunan sürgünlere yerleştirirken kafa kısımlarını ise soğuktan korumak istediği sebze fidelerinin üzerine yerleştirdi.

Özdemir, aşı yaptığı ceviz fidanlarına yerleştirdiği damacana parçalarının üzerini de naylon poşetlerle kapatarak sürgünü adeta mini sera içine alarak soğuktan koruyor.

Halil İbrahim Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada son bir haftadır yaşanan olumsuz hava şartlarından, fide ve ceviz sürgünlerini uyguladığı bu yöntemle korumayı başardığını söyledi.

Soğuk hava sebebiyle emeklerinin boşa gitmemesi için bu yönteme başvurduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Damacanaları keserek onların kafa kısımlarını sebze fidelerinin üzerine kapattık. Yeni aşıladığımız cevizlerin sürgünlerini korumak amacıyla da sürgünlerin üzerine damacana ve poşetler geçirerek soğuktan etkilenmemesini sağlamaya çalıştık. Bu yöntemle hem sebzeleri muhafaza altına aldık hem de yeni gelişen ceviz sürgünlerini poşetlerle kapatarak üşümelerini önlemeye çalışıyoruz. Bu uygulamayı yaklaşık 170 ceviz ağacı, 300 civarında da domates ve biber gibi sebze fidesinin üzerinde yaptık."

Özdemir, havalar ısınınca ceviz fidanları ile sebzelerin üzerinde damacana ve poşet ile yaptıkları bu koruma önlemini kaldıracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan 'askeri yasak bölge' ilan edildi
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi
Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mehmet Cahit Turhan
Magazin Demet Akbağ Ersin Korkut Demet Akalın Seren Serengil
Spor Arda Turan Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kadın Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Erzincanlı çiftçiden dona karşı damacana ve poşetli önlem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 13:17:58. #1.15#
title