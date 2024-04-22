Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Toplantı Gerçekleştirildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve il müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; vali yardımcıları ve birim amirleri tarafından takip edilen proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Vali Aydoğdu, "Eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan altyapı hizmetlerine, gençlik ve spordan güvenliğe kadar bütün kurumlarımız el ele vererek, görevimizi en iyi şekilde yaparak hem Erzincanlı hemşehrilerimizin refahı hem de Erzincan'ımızı her alanda daha iyi noktalara taşımanın gayreti içerisinde olacağız." dedi. - ERZİNCAN