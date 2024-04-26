Erzincan'da "Minik Adımlar Polis ile Beraber Teknolojinin Peşinde" projesi kapsamında polisler ile öğrenciler bir araya geliyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çocukların bilinçli ve özgüvenli bireyler olması için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Bu kapsamda, Munzur orta okulundan 25 öğrenciyle İnovasyon merkezine gezi düzenlenerek Mimar Sinan Anaokulundan 20 öğrenciyle de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ziyaret edilerek öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - ERZİNCAN