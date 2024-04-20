Erzincan'da 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Erzincan'da yapılan çalışmalar sonucunda, B.E. isimli şahıstan 750 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsın işlemleri adli makamlarca devam etmektedir.
Erzincan'da 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; B.E. isimli şahıstan 750 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adli makamlara sevk edilen B.E. isimli şüpheli şahsın işlemleri adli makamlarca devam etmekte. - ERZİNCAN