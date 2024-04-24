Erzincan'da ahırda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Yeni Çevreyolu altında içinde canlı hayvan olan ahır yangını bilgisi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürede itfaiyenin müdahalesiyle söndürülerek büyükbaş hayvanlar tahliye edildi. Yangında maddi hasar oluştu.
Erzincan'da ahırda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeni Çevreyolu altında içinde canlı hayvan olan ahır yangını bilgisi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürede itfaiyenin müdahalesiyle söndürülerek büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.
Yangında maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN