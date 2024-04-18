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Erzincan'da 523 Gram Skunk Ele Geçirildi

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Erzincan'da yapılan bir araç aramasında 523 gram skunk maddesi bulundu. Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Erzincan'da bir araçta yapılan aramada 523 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis uygulama noktasında durdurulan 41 plaka sayılı araçta yapılan aramada 523 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren S.P. isimli şüpheli şahsa Türk Ceza Kanunu 188. maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adli makamlara sevk edilen S.P. isimli şüpheli şahsın işlemleri adli makamlarca devam etmekte. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan Narkotik Suçlar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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