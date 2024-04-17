Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen facia için Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri seçildi

Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen ve 9 işçinin liç göçüğü altında kaldığı maden faciası ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri bugün TBMM Genel Kurulu'nda seçildi. Buna göre komisyonda AKP'nin 10, CHP'nin 5, DEM Parti'nin 2, MHP'nin 2, İYİ Parti'nin 2 ve Saadet Partisi'nin 1 üyesi bulunacak. Komisyon yarın toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçecek.

Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanürlü liç kayması sonucu altın madeninde meydana gelen kazanın araştırılarak tetkik edilmesi ve oluşabilecek kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla 14 Şubat'ta kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri bugün TBMM Genel Kurulu'nda seçildi.

Buna göre komisyonda AKP'den; Adıyaman Resul Kurt, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Giresun Milletvekili Ali Temur, İstanbul Mİlletvekili Oğuz Üçüncü, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Siirt Milletvekili Mervan Gül, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu yer alacak.

CHP'den ise Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz komisyon üyeliğine seçildi.

Komisyonda DEM Parti'den Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü; MHP'den Antalya Miletvekili Abdurrahman Başkan, Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, İYİ Parti'den Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Manisa Milletvekili Şenol Sunat; Saadet Partisi'nden de Ankara Milletvekili Mesut Doğan yer alacak.

Araştırma komisyonuna seçilen üyeler, 18 Nisan'da (yarın) saat 13: 30'da Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloku'nun alt zemin 1 numaralı toplantı salonunda toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi yapacak.