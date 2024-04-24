İliç Komisyonu toplandı

ANKARA - İliç Komisyonu toplandı.

Erzincan İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen kazayı araştırmak üzere kurulan komisyon toplandı. Komisyon Başkanı Atay Uslu, iki işçiye Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi. Uslu, komisyonun hem İliç'teki kazayı hem de diğer kazaların önüne geçmek için çalışacağına dikkat çekerek, komisyonun bütün siyasi partilerin ortak kararıyla kurulduğunu ifade etti.

Komisyonun çalışma usulleri belirlenecek.