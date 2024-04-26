Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da 169,86 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, S.A. isimli şüpheli şahsın ikamet ve işyerinde 169,86 gram skunk maddesi ve hassas terazi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da düzenlenen operasyonda 169,86 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent merkezinde yapılan operasyonda, S.A. isimli şüpheli şahsın ikamet ve işyeri aramasında; 4 parça halinde toplamda 169,86 gram skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli S.A., Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan gözaltına alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erzincan Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Erzincan Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Vietnam yosun kurbağasının boyu ne kadardır? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma! Ken Edwards 1 dakika içinde kaç hamam böceği yemiştir? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma! 26 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 26 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 26 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 26 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 26 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 26 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 26 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 26 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 26 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray'ın Adana Demirspor kamp kadrosu! Kadroda kimler var? Hudutsuz Sevda nerede çekiliyor? Hudutsuz Sevda setleri nerede?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title