EBYÜ Öğrencileri Almanya'da Tarihi Başarıya İmza Attı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Bengisu Erçetin ve lisansüstü öğrencisi Nazlıcan İnci tarihi bir başarıya imza attı.

EBYÜ öğrencileri Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Almanya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlarda bronz madalya kazanarak ilgili branşta tarihteki ilk madalyayı elde ettiler. Öğrencilerin bu büyük başarısını kutlayan Rektör Levent, "Ülkemiz ve EBYÜ adına gurur verici bir başarı olan bu madalya, öğrencilerimizin sporda ileri seviyede rekabet etme yeteneklerini kanıtlamıştır. Kendilerini tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum" dedi. - ERZİNCAN