Üye Girişi
Haberler

Erzincan'ın kızları Rize'de şampiyon oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Spor Lisesi, Rize'de düzenlenen 3x3 Basketbol Okul Sporları A Genç Kızlar grup müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Takım, İzmir'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Basketbol Okul Sporlarında Erzincan'ın kızları Rize'de şampiyon oldu.

22- 24 Nisan 2024 tarihleri arasında Rize'de yapılan 3x3 Basketbol Okul Sporları A Genç Kızlar grup müsabakalarında Erzincan Spor Lisesi tüm rakiplerini yendi. Erzincan Spor Lisesi takımı 26-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, şampiyon kızları tebrik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Erzincan Türkiye İzmir Spor Rize Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Vietnam yosun kurbağasının boyu ne kadardır? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma! Ken Edwards 1 dakika içinde kaç hamam böceği yemiştir? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma! 26 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 26 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 26 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 26 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 26 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 26 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 26 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 26 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 26 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray'ın Adana Demirspor kamp kadrosu! Kadroda kimler var? Hudutsuz Sevda nerede çekiliyor? Hudutsuz Sevda setleri nerede?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title