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Anadolujet Yolcularını Mağdur Etti

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AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi altında hizmet veren Anadolujet, uçuş sırasında yolcularını mağdur etti.

THY'den, Anadolujet şirketinin AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi altında hizmet vereceğine dair açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamanın ardından Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJET 31 Mart'ta uçuşa geçti.

Ancak şirketin İstanbul- Erzincan uçuşunda yaşanan olay "bu ne deneyimsizlik!" dedirtti. Uçuş sırasında yolcularına fiyat listesinin yer aldığı menüleri veren şirket, menüde yazan ücretten fazlasını talep etti.

Fiyat farkının görüldüğü uçuşta menüde 250 TL olarak sunulan ikramlıklardan 260 TL alındı. Uçuş sırasında yolculara yapılan açıklamada; fiyat farkının pos cihazının güncellenmemesinden kaynaklandığı belirtildi.

AJet Hava Taşımacılığı tarafından verilen eksik hizmet yolcular tarafından hayretle karşılandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

AnadoluJET Erzincan İstanbul Ulaşım Havacılık Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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