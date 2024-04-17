Erzincan'da aranan 7 şahıs yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 12 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası olan 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı Erzincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi, 1'i ise adli makamlara sevk edildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplam 12 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası olan 7 şahıs yakalandı.
Yapılan çalışmada; Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, basit yaralama ve silahla tehdit suçundan 1 yıl 10 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, silahla tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması bulanan 1 şahıs olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası olan 6 şahıs Erzincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
İfadeye yönelik aranması bulanan 1 şahıs ise Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN