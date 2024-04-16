Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalya

Türkiye'ye Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda çiftlerdeki ilk madalyasını kazandıran milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

Almanya'nın Saarbrücken kentinde düzenlenen şampiyona sonrası memleketine dönen Erçetin ve İnci, Vali Hamza Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, sporcuların aileleri, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Sporcular havalimanı gelişlerinde Türk bayrakları, çiçekler ve meşalelerle karşılandı.

Vali Aydoğdu, 8-14 Nisan'da Almanya'da gerçekleştirilen şampiyonada sporcuların tarih yazdığını söyledi.

Çift kadınlarda ilk defa ülkemize bronz madalya kazandıran milli sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Vali Aydoğdu, sporcuların başarılarının devamını diledi.