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Türkiye'nin En Zeki İlleri Açıklandı

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Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre belirlenen en zeki illeri açıklandı. Erzincan 71. sırada yer aldı.

Toplam 1.214.505 kişinin IQ puanı esas alınarak gerçekleştirilen çalışmada, zeka testlerinin bireylerin bilmekle yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacıyla kullanıldığı bir perspektif sunmakta olduğu kaydedildi.

Yapılan testten en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi.

Teste göre en zeki şehir Eskişehir oldu. Eskişehir'den toplam 13.656 kişinin katıldığı zeka testinde IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi.

Teste göre 96.97 4146 IQ ile Erzincan 71. sırada yer alırken en zeki 10 il şu şekilde açıklandı:

1-Eskişehir: 105.20 IQ, 2-Ankara: 104.91 IQ, 3-İzmir: 104.51 IQ, 4-Muğla: 104.12 IQ, 5-Çanakkale: 104.02 IQ, 6-İstanbul: 104.02 IQ, 7-Kocaeli: 103.85 IQ, 8-Balıkesir: 103.59 IQ, 9-Bursa: 103.47 IQ, 10-Kırklareli: 103.36. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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