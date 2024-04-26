Erzincan'da 'Huzur İçin Erzincan' projesi kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor
Erzincan'da "Huzur İçin Erzincan" projesi kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.
Erzincan'da "Huzur İçin Erzincan" projesi kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur İçin Erzincan" projesi kapsamında; Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık kazandırmak, bilgilendirmek ve etkin mücadelede bulunmak ve madde kullanımının önüne geçmek amacıyla 01-25 Nisan 2024 tarihleri arasında 6 bin 336 vatandaşa ve 4 bin 5 anne ve anne adayına ulaşılarak toplamda 10 bin 341 vatandaşa bilgilendirme/ bilinçlendirme eğitimi ve UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi. - ERZİNCAN