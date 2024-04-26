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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına Katıldı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda, mesleki eğitim ve kayıt dışı istihdamın önemi vurgulandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına katıldı.

Erzincan Valisi Hamza Audoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 81 il valilerinin katılımları ile video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına katıldı.

Video konferans sistemi (VKS) yöntemiyle bütün illerde eş zamanlı gerçekleşen toplantıda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun daha aktif hale gelmesi konusuna değinen Bakan Işıkhan, Valilerin Başkanlığında toplantıların yapılmasının önemini ifade etti.

Mesleki Eğitim ve Kursların önemli olduğunun altını çizen Bakan Işıkhan, işsizlik kadar da kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için çaba sarf edildiğini belirtti.

Bakan Işıkhan'ın VKS ile yaptığı toplantı sonrası Erzincan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkalığında devam etti.

Vali Aydoğdu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "2024 yılının 2. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında alacağımız kararlar ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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