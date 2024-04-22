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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü animasyon filmi tanıttı

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siberay Güneş Fırtınası animasyon filminin tanıtımını yaparak çocukları siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Siberay Güneş Fırtınası animasyon filminin tanıtımı yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri açtıkları stantta çocukları siber suçlar hususunda bilgilendirdi. Dijital bağımlılık, siber suç ve siber zorbalık konularında bilgilendirme yapan polisler konu hakkında detaylı bilgi içeren broşürler dağıttı. Polisler ayrıca; Daire Başkanlığının Kiosk Cihazı ile her yaş grubuna bilgi yarışması düzenleyerek, başarılı katılımcılara çeşitli hediyeler dağıttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Erzincan Güneş 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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