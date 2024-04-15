Erzincan'ın Kemah ilçesi nüfusuna kayıtlı Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Erzincan'ın Kemah ilçesi nüfusuna kayıtlı Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bayram tatili için memleketi Erzincan'ın Kemah ilçesine gelen Alaeddin Çakmaktaş, bayram tatili dönüşü Zara ilçesindeki evinin önünde aracından indiği sırada rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çakmaktaş hayatını kaybetti. Çakmaktaş'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Alaeddin Çakmaktaş'ın cenazesi, Zara'da Mehmet Akif Ersoy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. - ERZİNCAN