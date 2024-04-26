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Erzincan, Havalı Silahlar Bölgesel Egemenlik Kupası'na ev sahipliği yaptı

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Erzincan'da düzenlenen Havalı Silahlar Bölgesel Egemenlik Kupası müsabakalarında Erzincanlı sporcular başarılı performans sergiledi. Müsabakalarda birçok kategoride derece elde eden sporcular tebrik edildi.

Erzincan, Havalı Silahlar Bölgesel Egemenlik Kupası müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Düzenlenen müsabakalarda Erzincanlı sporcular başarılarıyla göz doldurdu. Erzincanlı sporculardan; Büyük erkekler havalı tüfek disiplininde Yusuf Karabina birinci, Yiğit Geçim ikinci oldu.

Genç erkekler havalı tüfek disiplininde Galip Berat Afal yeni Türkiye rekorunu kırarak Türkiye şampiyonu oldu. Kerim Can Karanlık ikinci oldu.

Yıldız erkekler havalı tüfek disiplininde Berat Kütük üçüncü oldu.

Yıldız (B) erkekler havalı tüfek disiplininde Yüksel Yağız Yıldız birinci, İsmail Yusuf Korkmaz ikinci, Resul Efe Kocatürk üçüncü oldu.

Genç erkekler havalı tabanca disiplininde Harun Raşit Arıtaş birinci, Ömer Faruk Karanlık üçüncü oldu.

Büyük bayanlar havalı tüfek disiplininde Elif Zeynep Geçim ikinci oldu.

Genç bayanlar havalı tüfek disiplininde Nas Ebrar Mühürdaroğlu birinci, Elif Melike Polat ikinci oldu.

Yıldız bayanlar havalı tüfek disiplininde Nisanur Özatalay ikinci, Eylül Zeynep Çukadar üçüncü oldu.

Yıldız (B) bayanlar havalı tüfek disiplininde Melek Aymina Gülırmak birinci, Öykü Begüm Eren ikinci, Aynur Zümra Çelik üçüncü oldu.

Genç bayanlar havalı tabanca disiplininde Zeynep Sümeyye Karakaş birinci oldu.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu müsabakada yarışan sporcu ve antrenörlerini tebrik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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