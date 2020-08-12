Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da
Galatasaray Kulübü, bonservisini elinde bulunduran kanat oyuncusu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
12.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:50
Galatasaray Kulübü, bonservisini elinde bulunduran kanat oyuncusu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüp, oyuncuya ilk yıl için 11 milyon 350 bin TL, 2'nci yıl için 8 milyon TL, 3'üncü yıl için 8 milyon 500 bin TL ve 4'üncü yıl için 9 milyon TL garanti ücret vereceğini duyurdu.
Kaynak: DHA