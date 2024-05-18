Eric Gerets öldü mü, sağlık durumu ne? Eric Gerets kim, hangi takımları çalıştırdı?

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Eric Gerets, günümüzde de hatırlanyor ve hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Eric Gerets öldü mü, sağlık durumu ne? Eric Gerets kim, hangi takımları çalıştırdı?

ERİC GERETS ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NE?

Eric Gerets (d. 15 Mayıs 1954; Rekem, Belçika), Belçikalı teknik direktör ve eski futbolcudur.Oğlu Johan Gerets de eski bir futbolcudur.

Futbolcu olarak her zaman sağ bek oynamıştır ancak hücuma yönelik olarak uzun taç atabilme kabiliyetiyle de tanınmıştır. Futbola amatör olarak doğduğu şehrin kulübünde başlamıştır.

Galatasaray

Galatasaray'da 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında teknik direktörlük yapmıştır. 2005-2006 sezonunda Galatasaray'da ilginç bir Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır. Galatasaray'da futbolcular ve kendisi paralarını alamıyorken, takım halinde mücadele örneği gösterilmiş ve Galatasaray 83 puanla tarihinin en yüksek puanına ulaşarak şampiyon olmuştur. Ancak 2006-2007 sezonunda işler yolunda gitmemiş ve sezon sonunda Eric Gerets'le yollar ayrılmıştır.

Olympique de Marseille

2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında Marseille takımında teknik direktörlük yapmıştır.

Al-Hilal

2009-2010 sezonunda Suudi Arabistan'ın El-Hilâl takımını çalıştırmak üzere anlaşmıştır.

Fas

Eric Gerets'in 5 Temmuz 2010 tarihinde Fas millî takımı'yla anlaştığı açıklandı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü olarak bilinen ünlü isim Eric Gerets, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama ile insanların meraklarını uyandırdı. Birçok insan son zamanlarda sık duyulan haberlerin ardından Eric Gerets hasta mı? Ve Eric Gerets'in sağlık durumu nasıl? Aramalarını gerçekleştirdi. Peki, Eric Gerets hasta mı? Eric Gerets'in sağlık durumu nasıl? Eric Gerets hasta mı? Sağlık problemi mi yaşıyor?

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Eric Gerets, sağlığı ile ilgili konuşurken sevenlerini üzen ifadeleri dile getirdi. Birçok seveni ise Eric Gerets'in sağlık durumunu merak ediyor. Lekhwiya'da teknik direktörlük yaparken 2012 yılında beyin kanaması geçiren Eric Gerets hasta mı? Eric Gerets'in sağlık durumu nasıl? Eric Gerets hasta mı? Sağlık problemi mi yaşıyor?

ERİC GERETS HASTA MI?

Galatasaray'ın eski teknik direktörü olarak bilinen ünlü isim Eric Gerets 2022'de yaptığı açıklama;

'Bir sabah kalktığımda sağ bacağımda ağrı hissettim. Takım doktoruna göründüm. Bir ambulans çağırarak beni hastaneye götürdü. Beyin kanaması geçirdiğim anlaşıldı. Belçika'ya gitmek istedim ama mümkün olmadı. Gitmeden 3 hafta beklemem gerekti.' Açıklamalarında bulunmuştu.

67 yaşındaki teknik direktör Fransız basınına yaptığı açıklamada sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Gerets, 'Her geçen gün sağlığım biraz daha kötüye gidiyor gibi hissediyorum. Bedenim eskisi gibi değil. Dengemi korumakta zorlanıyorum ve günde birkaç kez düşüyorum. Yüzümü günde 10 kez bir yerlere çarpıyorum. Ama bütün bunlara rağmen hala hayattayım.' Açıklamalarında bulundu.

Eric Gerets 70 yaşındadır ve şuan hayattadır.